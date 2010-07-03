Задержан второй участник нападения на мужчину в Солнцеве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на убийство мужчины в парке в районе Солнцево. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении указанного преступления были установлены и задержаны двое мужчин 1993 и 1989 годов рождения. Одному из задержанных предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий", – передает ее слова Агентство "Москва".

Вечером 13 июля в парке на улице Богданова между мужчиной и двумя неизвестными произошла потасовка. Один повалил оппонента на скамейку, второй несколько раз ударил его ножом в лицо и горло. Несмотря на ранения, 35-летний потерпевший выжил. Его увезли в реанимацию.

8 августа один из участников нападения был задержан во Владимирской области. Это 26-летний неработающий местный житель.

