Задержан участник нападения с ножом на мужчину в Солнцеве

Фото: ГУ МВД Росии по Москве

Во Владимирской области задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в середине июля в столичном районе Солнцево.

В парке на улице Богданова между мужчиной и двумя неизвестными началась драка. Один из них повалил оппонента на скамейку, а затем другой нанес ему в горло и лицо несколько ударов ножом. С места происшествия злоумышленники скрылись, прихватив с собой бумажник пострадавшего.

35-летний мужчина, которого ранили, выжил, его доставили в реанимацию.

Личность второго подозреваемого установлена. Правоохранители ведут его розыск.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские выясняют детали потасовки со стрельбой возле Москворецкого рынка. По некоторым данным, в ней участвовало около 30 человек.

