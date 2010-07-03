Драка произошла в кафе в Бескудниковском районе столицы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В кафе на Бескудниковском бульваре произошла драка, сообщает "Вечерняя Москва".

Сообщение о драке поступило в полицию в ночь на воскресенье – 4 августа в 4:07. Прибывшие на место правоохранители обнаружили гражданина 1982 года рождения с телесными повреждениями. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

Нападавший скрылся. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Выясняются детали происшествия.