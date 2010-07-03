В центре Рима произошла крупная драка из-за ссоры в соцсетях

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Конфликт в социальной сети перерос в массовую драку, которую устроила группа молодых людей в центре Рима, сообщает РИА Новости.

В потасовке участвовало порядка десяти человек. Молодые люди разбили витрину коммерческого учреждения, несколько окон и стекло припаркованного поблизости автомобиля.

Кроме того, одного из дерущихся ранили топором в голову. Полиция задержала шестерых участников побоища. Остальным удалось сбежать.

У задержанных отобрали металлическую бейсбольную биту, полицейскую дубинку и реплику пистолета "Беретта" со снятой заглушкой ствола.