Полиция задержала троих участников драки со стрельбой в Москве

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Полицейские задержали троих участников массовой драки со стрельбой на Верхней Красносельской улице, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 9 марта по адресу: Верхняя Красносельская улица, 3а. Конфликт перерос в драку, во время которой неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. Троих участников случившегося задержали, остальные скрылись.

Ведется розыск остальных причастных в драке. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что конфликт со стрельбой произошел у ТЦ "Тройка". Один из участников потасовки открыл стрельбу из газового пистолета. Поступала информация об одном пострадавшем.