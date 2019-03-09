Один человек пострадал в конфликте со стрельбой на северо-востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел у ТЦ "Тройка" на северо-востоке столицы. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД, один из участников потасовки открыл стрельбу из газового пистолета.
Инцидент произошел на улице Верхняя Красносельская улица, дом 3. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между несколькими людьми произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, в результате произошедшего один человек пострадал.
Отмечается, что несколько участников конфликта удалось задержать. Они доставлены в отдел полиции. На месте работают сотрудники полиции.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по указанному адресу произошел конфликт между водителями грузовых такси. Один человек пострадал, всего в конфликте участвовали примерно пять человек.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, разыскиваются возможные свидетели и участники данного инцидента.
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