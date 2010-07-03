В Королеве мужчина напал на бездомную собаку с ножом

В Королеве мужчина напал на собаку с ножом

В подмосковном Королеве мужчина с ножом напал на бездомную собаку, передает телеканал Москва 24.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала ходит вокруг пса, а затем бьет его ножом в бок под сердце.

Местные жители уже опознали нападавшего, он работает таксистом. Отмечается, что у него самого есть собака, которую ранее покусал тот самый бездомный пес.

К дому, где живет мужчина, после инцидента стали стекаться люди. Они собирают подписи, чтобы подать заявление в прокуратуру. В настоящее время собрано уже более 300 подписей.

Получившая удар ножом собака в итоге выжила. Врачи зашили рану, три последующих дня проходила реабилитация. Ей дали имя Дункан, раньше пса называли Лаки. Местные жители уже давно подкармливали животное, теперь же о нем будут заботиться в приюте, подыскивая подходящих хозяев.

Сейчас идет доследственнная поверка, уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными пока не возбуждено. Нападавшего отпустили под подписку о невыезде.