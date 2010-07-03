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06:59

Преступники совершили разбойное нападение на магазин в ТиНАО

происшествия город

06:59

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Фото: depositphotos/stevanovicigor

Двое преступников попытались украсть куртку в магазине в ТиНАО. При этом грабители угрожали охранникам ножом. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Вечером 5 августа в магазин в поселении Сосенское вошли двое неизвестных. Угрожая ножом охранникам, они попытались открыто похитить куртку", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По независящим от них обстоятельствам не довели преступный умысел до конца и скрылись, ничего не взяв. Материальный ущерб магазину не причинен", – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве у бара избили и ограбили двух безработных. Общий ущерб оценили в 402 тысячи рублей.

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происшествия город

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