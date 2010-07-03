Вооруженные преступники отобрали у мужчины автомобиль на севере Москвы

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Вооруженный грабеж произошел на севере столицы. Злоумышленники отобрали у мужчины внедорожник и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Ленинградском проспекте неизвестные, угрожая оружием водителю автомобиля марки Nissan Murano, завладели его машиной и скрылись", – рассказал источник.

Отмечается, что для розыска и задержания преступников в столице объявлен план "Перехват".

Ранее неизвестный избил мужчину и отобрал у него почти миллион рублей. Инцидент произошел на северо-востоке столицы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.