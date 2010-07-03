Суд арестовал московского таксиста-отравителя

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Суд арестовал таксиста, которого подозревают в отравлении и грабеже пассажира в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Волк.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в отравлении мужчины, им оказался 58-летний уроженец Армении, проживающий в Московской области. После разъяснительной работы с его родственниками он самостоятельно явился в отдел полиции.

2 июня полиция возбудила уголовное дело по факту отравления и ограбления гражданина неустановленным веществом. Сообщалось, что мужчина отдыхал в ресторане в центре Москвы, а затем сел в одну из машин такси, где ему предложили выпить воды.

После этого пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины, а она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома. В связи с плохим самочувствием утром мужчина был госпитализирован, а также обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей.

