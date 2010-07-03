ОНК посетила серийного отравителя в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили в следственном изоляторе серийного отравителя Мурата Сабанова.

Ответственный секретарь комиссии Иван Мельников сообщил, что обвиняемый страдает.

Сабанов находится в СИЗО-4, в карантинной камере совместно с мужчиной, проходившим службу во внутренних войсках, который подозревается в преступлении, связанном с оборотом наркотиков, передает "Интерфакс".

В камере у них есть книга, нет холодильника и телевизора. Задержанный пробудет в карантине не более 10 дней. Мельников отметил, что Сабанов не доучился в университете МВД, закончил гражданский вуз и имеет юридическое образование. На условия содержания он не жалуется.

"Он выглядел подавленным, нам показалось что у него абстинентный синдром, возможно он долгое время до попадания в СИЗО принимал наркотические средства. Мы обратились к руководству СИЗО, чтобы медицинский сотрудник его посетил и проверил. Он сообщил, что работал в московском", – сказал собеседник агентства.

Также секретарь ОНК отметил, что члены комиссии давали рекомендации относительно обустройства помещений: необходимо привести их в норму, чтобы содержать задержанных. Граждане во время нахождения в этом отделе вынуждены спать в коридорах, рассказал Мельников.

"Московский патруль": суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы отправил под арест до 25 августа уроженца Кабардино-Балкарии Сабанова. Он был задержан в рамках расследования краж у людей, которых он перед этим поил отравленной газировкой. СМИ сообщали более чем о 20 случаях отравления с целью грабежа. В полиции передавали, что в отношении Сабанова возбуждено нескольких уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое.

При обыске у него дома были изъяты феназепам, клозапин и трамадол. Сабанов частично признал вину.

Также в процессе разбирательства выяснилось, что Мурат Сабанов может быть причастен к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

