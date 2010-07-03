Серийный отравитель может быть причастен к преступлениям на сексуальной почве

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова проверят на причастность к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних граждан. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ ("Кража") и 162 УК РФ ("Разбой")", – цитирует Иванову Агентство "Москва".

По ее словам, следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних.

Уголовное дело о серии отравлений и краж передано из полиции в ГСУ СК по Москве.

"Следствием проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех эпизодов преступной деятельности мужчины на территории столицы, а также возможных его соучастников. Расследование уголовного дела продолжается", – отметила Иванова.

26 июня Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Он останется под стражей до 25 августа.

Московский отравитель пробудет под стражей до 25 августа

Ранее Сабанову ужесточили статью, переквалифицировав его действия с кражи на разбой. Максимальное наказание по этой статье − до 15 лет лишения свободы. Сам задержанный признал вину только в краже.

Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв безалкогольными напитками с феназепамом, клозапином и трамадолом, а когда люди теряли сознание, грабил их. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом.

Уже установлены имена 11 жертв отравителя. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".