Суд арестовал московского отравителя

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Таганский суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова до 25 августа, передает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении М. Сабанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 августа 2019 года", – огласила решение судья Наталия Ларина.

Следователь ходатайствовал об аресте Сабанова, сославшись на то, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории столицы, обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда.

Ходатайство следователя полностью поддержал прокурор и адвокат потерпевшей Людмилы Чижовой Оксана Опаренко. Правозащитник отметила, что Чижова была повторно госпитализирована.

Адвокат обвиняемого заявила, что Сабанов сотрудничал со следствием по первому делу о хищениях и просила суд назначить ему домашний арест либо подписку о невыезде. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде, но эта мера пресечения была отменена.

Ранее 26-летнему безработному уроженцу Кабардино-Балкарской Республики ужесточили статью. Его действия переквалифицировали с кражи на разбой. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы, по статье о краже – до 10. Сам Сабанов признал вину только в краже.

В жилище злоумышленника нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом. Установлено 11 жертв преступника. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Общий ущерб превысил 140 тысяч рублей.

Следствие считает, что Сабанов подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района, как минимум с мая.

Когда жертвы теряли сознание, мужчина обворовывал их. Прохожим говорил, что просто забирает ценности у своих друзей.

На допросе мужчина отрицал вину и утверждал, что не поил потерпевших коктейлями с психотропными веществами. Он добавил, что сам также не употребляет психотропных веществ.