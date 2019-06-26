Серийный отравитель частично признал вину

Серийный отравитель Мурат Сабанов признал вину частично. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала заседания Таганского районного суда, где решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Признаю вину частично – в тайном хищении", – заявил Сабанов.
Ранее мужчине предъявили обвинение. Следователь не уточнил статью УК РФ, но отметил, что Сабанов обвиняется в совершении тяжкого преступления.
Также судья Наталия Ларина потребовала от следствия подтвердить отмену подписки о невыезде предполагаемому отравителю.
"Прошу следствие предоставить подтверждение отмены подписки о невыезде М. Сабанова. У человека не может быть сразу две меры пресечения", – заявила Ларина.
Следователь ходатайствовал об аресте мужчины, сославшись на то, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории столицы, обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда. Ходатайство следователя полностью поддержал прокурор и адвокат потерпевшей Людмилы Чижовой Оксана Опаренко.
Сабанов, в свою очередь, сказал, что в отношении него уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по делу о краже.
Мужчина знакомился с горожанами в скверах и барах в центре Москвы. Он общался с ними, втирался в доверие, предлагал выпить прохладительные напитки, которые были отравлены. Люди теряли сознание, и Сабанов их в этот момент грабил.
При обыске по месту проживания у подозреваемого были изъяты феназепам, клозапин и трамадол. МВД заявило, что речь идет как минимум об 11 потерпевших.
Как рассказал Агентству "Москва" главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн, передозировка препаратами, которые нашли при обыске у Сабанова, может привести к инсульту, инфаркту и смерти.
Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Ущерб от действий злоумышленника превысил 140 тысяч рублей.
Следствие также проверяет причастность предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова к аналогичным преступлениям. Для предварительного расследования уголовных дел создана специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Ее работу курирует глава УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.