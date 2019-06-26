Серийный отравитель частично признал вину

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Серийный отравитель Мурат Сабанов признал вину частично. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала заседания Таганского районного суда, где решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Признаю вину частично – в тайном хищении", – заявил Сабанов.

Ранее мужчине предъявили обвинение. Следователь не уточнил статью УК РФ, но отметил, что Сабанов обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Также судья Наталия Ларина потребовала от следствия подтвердить отмену подписки о невыезде предполагаемому отравителю.

"Прошу следствие предоставить подтверждение отмены подписки о невыезде М. Сабанова. У человека не может быть сразу две меры пресечения", – заявила Ларина.

Следователь ходатайствовал об аресте мужчины, сославшись на то, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории столицы, обвиняется в совершении тяжкого преступления и может скрыться от органов следствия и суда. Ходатайство следователя полностью поддержал прокурор и адвокат потерпевшей Людмилы Чижовой Оксана Опаренко.

Сабанов, в свою очередь, сказал, что в отношении него уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по делу о краже.

Мужчина знакомился с горожанами в скверах и барах в центре Москвы. Он общался с ними, втирался в доверие, предлагал выпить прохладительные напитки, которые были отравлены. Люди теряли сознание, и Сабанов их в этот момент грабил.

При обыске по месту проживания у подозреваемого были изъяты феназепам, клозапин и трамадол. МВД заявило, что речь идет как минимум об 11 потерпевших.

Как рассказал Агентству "Москва" главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн, передозировка препаратами, которые нашли при обыске у Сабанова, может привести к инсульту, инфаркту и смерти.

Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Ущерб от действий злоумышленника превысил 140 тысяч рублей.

Следствие также проверяет причастность предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова к аналогичным преступлениям. Для предварительного расследования уголовных дел создана специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Ее работу курирует глава УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

