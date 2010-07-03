Появилось видео допроса московского "отравителя газировкой"

Появилось видео с допроса серийного отравителя из Москвы, который действовал на Чистых прудах и Хохловской площади. Он знакомился с молодежью, общался, налаживал контакт, потом угощал прохладительными газированными напитками с психотропным веществом и грабил.
МВД опубликовало видео его допроса. Злоумышленник заявил, что его задержали за то, что он "складывал чужие вещи в их сумки". Мужчина отрицает вину и говорит, что не поил потерпевших коктейлями с психотропными веществами. Он добавил, что сам также не употребляет психотропных веществ.
"Я с ними ничего и не пил вообще. Мы порознь шли", – заявил подозреваемый.
Ранее сообщалось, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Мужчина обворовывал их, а случайным прохожим говорил, что просто забирает ценности у своих друзей.
Такое он проделывал уже два месяца. За это время пострадали около 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Подозреваемый ранее уже задерживался по подозрению в отравлении и грабеже. Это произошло 8 июня. Тогда молодого человека доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Тогда его отпустили под подписку о невыезде.
25 июня сотрудники полиции задержали подозреваемого в Басманном районе столицы. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии, который живет в Москве с 2015 года. В ходе обыска по месту проживания задержанного найдены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. Их направили на судебную химическую экспертизу.
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