Появилось видео допроса московского "отравителя газировкой"

Появилось видео с допроса серийного отравителя из Москвы, который действовал на Чистых прудах и Хохловской площади. Он знакомился с молодежью, общался, налаживал контакт, потом угощал прохладительными газированными напитками с психотропным веществом и грабил.

МВД опубликовало видео его допроса. Злоумышленник заявил, что его задержали за то, что он "складывал чужие вещи в их сумки". Мужчина отрицает вину и говорит, что не поил потерпевших коктейлями с психотропными веществами. Он добавил, что сам также не употребляет психотропных веществ.

"Я с ними ничего и не пил вообще. Мы порознь шли", – заявил подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Мужчина обворовывал их, а случайным прохожим говорил, что просто забирает ценности у своих друзей.

Такое он проделывал уже два месяца. За это время пострадали около 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подозреваемый ранее уже задерживался по подозрению в отравлении и грабеже. Это произошло 8 июня. Тогда молодого человека доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Тогда его отпустили под подписку о невыезде.

25 июня сотрудники полиции задержали подозреваемого в Басманном районе столицы. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии, который живет в Москве с 2015 года. В ходе обыска по месту проживания задержанного найдены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. Их направили на судебную химическую экспертизу.

