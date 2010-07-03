В Москве задержан подозреваемый в отравлении людей газировкой

Фото: Москва 24

В полиции подтвердили задержание мужчины, которого подозревают в отравлении людей газировкой в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанный подозревается "в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади".

Как сообщало Агентство "Москва", в Басманном районе столицы правоохранители задержали мужчину, который предлагал прохожим отравленную газировку, а затем грабил их. В квартире, где живет подозреваемый, проводится обыск. Известно, что у мужчины изъяли свертки с белым порошком. Полицейские выясняют точное количество пострадавших.

Ранее СМИ писали, что в центре Москвы неизвестные угощают людей отравленной газировкой, чтобы ограбить. По предварительным данным, за последний месяц пострадали не менее 24 человек. Их отравили неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в Яме, парке "Горка" и баре "Зинзивер".