В Москве задержан подозреваемый в отравлении людей газировкой

В полиции подтвердили задержание мужчины, которого подозревают в отравлении людей газировкой в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, задержанный подозревается "в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади".
Как сообщало Агентство "Москва", в Басманном районе столицы правоохранители задержали мужчину, который предлагал прохожим отравленную газировку, а затем грабил их. В квартире, где живет подозреваемый, проводится обыск. Известно, что у мужчины изъяли свертки с белым порошком. Полицейские выясняют точное количество пострадавших.
Ранее СМИ писали, что в центре Москвы неизвестные угощают людей отравленной газировкой, чтобы ограбить. По предварительным данным, за последний месяц пострадали не менее 24 человек. Их отравили неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в Яме, парке "Горка" и баре "Зинзивер".
В районе Чистых прудов отдыхающих травят газировкой и грабят
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