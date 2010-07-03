В центре Москвы злоумышленники угощали людей отравленной газировкой и потом грабили

В районе Чистых прудов отдыхающих травят газировкой и грабят
В Басманном районе Москвы задержали молодого человека, который угощал прохожих отравленной газировкой, а потом грабил их. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, в настоящий момент в квартире подозреваемого, которая так же расположена в Басманном районе, проходит обыск. Изъяты свертки с белым порошком. Выясняется точное количество пострадавших.
Позже эту информацию подтвердили в столичном главке МВД.
Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Москвы неизвестные угощают людей отравленной газировкой и потом грабят. Сообщалось, что за месяц пострадали не менее 24 человек.
Инциденты с отравлением неизвестным веществом отмечались в скверах около Чистых прудов, а также в Яме, в парке "Горка" и баре "Зинзивер". В то же время сообщалось, что подозреваемый был задержан, но потом отпущен под подписку о невыезде.
По информации ряда телеграм-каналов, подозреваемый является уроженцем Кабардино-Балкарии. Сообщается, что в его комнате в хостеле были найдены психотропные препараты в таблетках и порошках. Также отмечается, что молодой человек признался, что ограбил около 17 человек. При этом он отрицает, что намерено травил людей.
Ранее в Москве задержали подростка по подозрению в угоне автомобиля каршеринга. На проспекте Андропова внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль марки Hyundai. Машину попытались остановить для проверки, однако водитель не выполни требования полицейских. Пытаясь скрыться, он совершил ДТП, после чего был задержан.
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