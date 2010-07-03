"Глоток – и в кому". Пострадавший – о встрече с грабителем-отравителем

Полиция задержала подозреваемого в отравлении и грабеже людей

Полиция задержала подозреваемого в отравлении и грабеже людей в центре столицы, передает телеканал Москва 24. Мужчину допросили, а в его квартире провели обыск.

Для Ярослава Антипова глоток предложенного незнакомцем напитка обернулся шестью часами в коме и пятью днями в стационаре. 7 июня с другом и подругой он отдыхал на Чистых прудах. Они не заметили, как в компании оказался четвертый человек.

"Мурад – так он представился – сказал: не будешь "Фанты"? Или, там, не будешь "Палпи"? Что-то вот желтого цвета, ну "Фанта", мы говорим. Мы такие, пить хочется, можно глотнуть "Фанты". Я делаю глоток, Ян и Люся делают глоток, затем я вижу, как Ян падает с высоты своего роста, я сам сажусь на землю, и на меня падает Людмила. После этого щелк – и я уже в больнице лежу", – поделился Ярослав.

"Когда я очнулся, мне сказали, что люди увидели, как этот молодой человек Мурад начал собирать вещи из наших карманов в сумку. Остановили его, спросили, зачем он это делает, он сказал: "Вот они чрезмерно употребили что-то, и я их вещи на сохранение кладу в сумку".

Прохожие аргументу не поверили, вызвали полицию и скорую помощь. Владимир и Алена Багаевы в этот момент прогуливались неподалеку и тоже отреагировали. Пока девушка оказывала пострадавшим первую помощь, мужчина следил за работой прибывших полицейских.

"Я помню, что это был оранжевый напиток, содержимое мне сложно будет описать... Там еще достаточно много оставалось, я не знаю, полиция забрала или нет", – уточнила Алена.

Еще до приезда полицейских молодой человек, представившийся Мурадом, оставил Владимиру свой номер, по которому корреспонденты пока не дозвонились. На фотографии в мессенджере потерпевшие узнали того самого парня, предложившего выпить отравленный напиток.

Из троих больше всего пострадала Людмила. Девушка пробыла в коме три дня.

"Я делаю глоток и прихожу в сознание только 10 июня в Боткинской больнице, в реанимации. Все это время я была в коме на искусственной вентиляции легких. На второй день комы ее пытались отключить, но я не задышала. Сейчас все лучше, я восстанавливаюсь", – рассказала пациентка.

Накануне Людмила опять попала в больницу, теперь уже с кровавым кашлем. По словам всех троих пострадавших, в их анализах крови значилось "неопознанное психотропное вещество".

Как оказалось, это не единичный случай. СМИ сообщают о том, что в июне на Чистопрудном бульваре, прилегающих к нему переулках и на Хохловской площади подобным способом были отравлены, избиты и ограблены не менее 20 человек.

Среди пострадавших называют и экс-ведущего MTV Михаила Рольника. В больницу мужчина попал в начале месяца и до сих пор находится в состоянии комы.

Депутат, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предостерегла горожан.



"Случайный знакомый, каким бы он ни был обаятельным и как бы он ни казался вам близким по духу с первой секунды, не надо доверять ему. И особенно не надо приглашать его к себе, рассказывать о том, какие с собой есть деньги, украшения или ценности и, конечно же, ни в коем случае не столоваться с ним с первой минуты из одной миски и из одной чашки. Это недопустимо", – подчеркнула она.

Известно, что преступник (или группа преступников) в районе Чистых прудов знакомился в основном с выпивающими. Вероятно, он пользовался тем, что разгоряченные алкогольными напитками люди больше предрасположены к случайным знакомствам и могут не контролировать многие свои действия.

Врач-невролог Дарья Демихова посоветовала срочно вызывать скорую помощь, если человек в компании после странного напитка оказался без сознания и у него начались судороги.

"Положите человека на бок, чтобы обеспечить ему безопасность, чтобы он не захлебнулся рвотными массами или не повредил себя в случае судорог", – порекомендовала она.

По словам потерпевших, подозреваемого, пойманного прохожими, отпустили под подписку о невыезде. Молодому человеку якобы вменяют статью за кражу. Термины "нанесение тяжкого вреда здоровью" и "грабеж", согласно предварительным данным, в уголовном деле отсутствуют. В МВД сегодня заявили, что один из подозреваемых задержан и допрошен.