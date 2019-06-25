Как москвичей травили и обворовывали в центре столицы

В Москве задержали предполагаемого отравителя газировкой. Подозреваемый знакомился с прохожими в центре столицы, втирался в доверие, а затем угощал неизвестным напитком. Отпив его, жертвы теряли сознание, после чего злоумышленник их обворовывал. По информации СМИ, от рук отравителя пострадало уже более 20 человек. Разбираемся, кого подозревают в преступлениях и как уберечься от "добродушных" воров.

Фото: телеграм-канал Mash

Отравленная газировка

7 июня Ярослав Антипов, Людмила Чижова и их друг Ян прогуливались по центру города в районе Чистых прудов. Был теплый летний вечер, и компания "хорошо проводила время". В какой-то момент к ним присоединился еще один молодой человек. Незнакомец представился Мурадом, активно включился в общение. Ничто не предвещало неприятностей, пока новый знакомый не предложил компании выпить загадочный напиток, похожий на "Фанту".

"Мы такие, пить хочется, можно глотнуть "Фанты". Я делаю глоток, Ян и Люся делают глоток, затем я вижу, как Ян падает с высоты своего роста, я сам сажусь на землю, и на меня падает Людмила. После этого щелк – и я уже в больнице лежу", – рассказал телеканалу Москва 24 пострадавший Антипов.

Для Ярослава новое знакомство обернулось шестью часами в коме и пятью днями в стационаре. Его подруга Людмила пострадала серьезнее – она пробыла в коме несколько дней и пришла в себя только 10 июня в реанимации Боткинской больницы.

"Все это время я была на искусственной вентиляции легких. На второй день комы ее пытались отключить, но я не задышала. Сейчас все лучше, я восстанавливаюсь", – написала пострадавшая в "Инстаграме".

Накануне Людмила опять попала в больницу с обострением после отравления. По словам всех троих пострадавших, в их анализах крови значилось "неопознанное психотропное вещество".

"Когда я очнулся, мне сказали, что люди увидели, как этот молодой человек Мурад начал собирать вещи из наших карманов в сумку. Остановили его, спросили, зачем он это делает, он сказал: "Вот они чрезмерно употребили что-то, и я их вещи на сохранение кладу в сумку", – вспоминает Антипов.

Однако прохожие не поверили и вызвали скорую и полицию. Москвичи Владимир и Алена Багаевы также оказались свидетелями произошедшего.

"Полицейские попросили его остаться, они ходили вокруг места происшествия, я не обратил внимания, что конкретно они делали. Если поначалу мне показалось, что они не знают человека, который там был, потом сложилось другое впечатление. Товарищ, который представился Мурадом, в ОВД Басманном, откуда были полицейские, он вроде бывает понятым. И они не возражали ему", – рассказал телеканалу Москва 24 Владимир.

Вполне возможно, что компания, пострадавшая от рук некого Мурада 7 июня, вовсе не первые жертвы отравителя. СМИ сообщают, что за последние несколько месяцев на Чистопрудном бульваре, прилегающих к нему переулках и в "Яме" на Хохловской площади подобным способом были отравлены, избиты и ограблены не менее 20 человек. Среди пострадавших называют и экс-ведущего MTV Михаила Рольника. В больницу мужчина попал в начале месяца и до сих пор находится в состоянии комы.

25 июня сотрудники полиции задержали подозреваемого в Басманном районе столицы. По данным источника ТАСС, им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии, который живет в Москве с 2015 года. При обыске у него изъяли украденные вещи и порошкообразное вещество. Некоторые СМИ сообщают, что это был феназепам.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что задержанному пока вменяют четыре эпизода отравления, но их "может быть больше". Также его подозревают в "совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади". Также источник ТАСС уточнил, что подозреваемый перед задержанием находился под подпиской о невыезде в рамках расследования уголовного дела о грабежах. Эти уголовные дела будут объединены в одно производство. При этом источник добавил, что сейчас проверяется причастность задержанного и к другим подобным преступлениям. По данным издания The Village, возможно, у грабителя были сообщники.

К расследованию уголовного дела об отравлениях людей подключилась и столичная прокуратура. Районным прокурорам также поручили проверить, как реагировали на факты отравлений правоохранительные органы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, предполагаемый отравитель подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей.

Фото: канал Москва 24

Мандарины со снотворным и "воришки-обнимашки"

Несколько лет назад в Подмосковье орудовал таксист, который под Новый год угощал пассажиров мандаринами и алкоголем. Однако фрукты были не простые, а со снотворным. Когда жертвы засыпали, злоумышленник довозил их до кладбища в Обухове, где забирал у них деньги, банковские карты и другие ценные вещи. Им оказался 51-летний уроженец Ростовской области. Следствие установило, что двое потерпевших от действий задержанного скончались.

А в 2012 году в Таганском районе Москвы действовали воры-карманники, которые "любили обниматься". Злоумышленники действовали по отработанной схеме: останавливали прохожих, просили показать дорогу до метро, после чего в знак благодарности обнимали людей и уходили. Спустя какое-то время пострадавшие обнаруживали пропажу своих вещей.

Как себя обезопасить

Директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД России Олег Иванников рассказал Москве 24, как обезопасить себя и не стать жертвой злоумышленников.

По его словам, мошенники выбирают разные способы, часто маскируясь под добродушных, открытых граждан.

Фото: канал Москва 24

"Нужно понимать, что сегодня общество само по себе жесткое. И если незнакомец ни с того ни с сего хочет обнять, угостить, активно вовлечь в беседу, это должно насторожить. Именно настороженность и интуиция могут спасти, позволят избежать последствий для здоровья и кошелька", – пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что спасти жизнь и уберечь ценные вещи помогут самые простые правила.



Олег Иванников подполковник запаса МВД России Нельзя близко общаться с незнакомцами, ни в коем случае не соглашаться употреблять с ними предложенные напитки или еду. Стараться вечером быть дома и всегда быть начеку, думать о своей безопасности.

Стоит помнить, что злоумышленники могут начать беседу с просьбы подсказать дорогу, время или попросить помощи, отмечает Иванников.

"В таких случаях не помешает перестраховаться: встать лицом к открытому пространству, постараться сделать так, чтобы незнакомец тоже был хорошо виден. В Москве очень хорошо развита сеть фото- и видеонаблюдения, благодаря камерам с технологией распознавания лиц преступника вычислят и задержат очень быстро", – подчеркнул эксперт.

Если же беда случилась, то, по словам Иванникова, действовать нужно без промедления.

"Как только вы поняли, что вас обокрали, нужно срочно позвонить по номеру полиции – 102. Если украли телефон, не стоит стесняться обращаться к прохожим – они помогут. Второй вариант – зайти в любое учреждение, объяснить ситуацию и попросить вызывать полицию, службу безопасности или сотрудников", – говорит он.



Олег Иванников подполковник запаса МВД России Как можно быстрее вызывайте скорую помощь, если есть физические увечья, что-то болит, есть провалы в памяти или вы не понимаете, где находитесь.

Источник в правоохранительных органах также рассказал Москве 24, что с "новыми знакомыми" лучше разговаривать только на общеотвлеченные темы. Само собой не стоит сразу же раскрывать какие-то личные данные или говорить, что при вас есть деньги.

"Когда к вам подсели молодые и приветливые ребята, вовсе не стоит бежать от них, но никогда не надо рассказывать конкретно о том, сколько у вас денег при себе и на карте. Это один из основных способов обезопасить себя и не стать жертвой грабителя", – подчеркнул источник.

По его словам, тем более ни в коме случае не стоит принимать у незнакомцев угощения или напитки.