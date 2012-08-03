В Москве полиция задержала карманников-"обнимателей"

ИТАР-ТАСС

Банду воров-карманников обезвредили в Таганском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: останавливали прохожих, просили показать дорогу до метро, после чего в знак благодарности обнимали людей и уходили. Спустя какое-то время пострадавшие обнаруживали пропажу своих вещей.

Карманников удалось задержать по заявлению 25-летнего москвича. 29 июля около магазина на улице Нижегородская в Таганском районе после таких объятий мужчина остался без мобильного телефона. В ходе патрулирования территории полицейским удалось по горячим следам задержать двух подозреваемых. Ими оказались уроженцы республики Азербайджан.

Выяснилось, что в тот же день они успели совершить аналогичное преступление в этом же районе.

Против карманников-"обнимателей" возбуждено уголовное дело по статье "кража". В настоящее время ведется розыск остальных злоумышленников.