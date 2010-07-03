Дело возбуждено в отношении предполагаемого серийного отравителя

В Москве возбудили уголовное дело по статье "Кража" в отношении предполагаемого серийного отравителя. Он подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.
В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. Их направили на судебную химическую экспертизу. По предварительной версии, мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества, предположительно, фенозепам. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
Руководство ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало перед прокуратурой вопрос об изъятии уголовного дела Сабанова из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования в столичный СК.
8 июня в полицию поступило сообщение о том, что на Хохловской площади неизвестный пытается похитить имущество у граждан, которые лежали в бессознательном состоянии. В отделе полиции 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение.
Пострадавших госпитализировали. После выписки они обратились в полицию, рассказав, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил газированным напитком. Выпив, они потеряли сознание, при этом у них пропали деньги и телефоны.
Молодой человек признался в совершении преступлений. Ему предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
24 июня в полицию обратилась третья потерпевшая с заявлением об аналогичном происшествии. По результатам проверки возбуждено еще одно уголовное дело.
Задержанный находится в Москве с 2015 года. Предполагается, что он действовал в центре столицы, в основном на территории Басманного района, как минимум с мая.
Появились кадры допроса отравителя газировкой из Москвы
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