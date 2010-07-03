Прокуратура Москвы возьмет на контроль дело серийного отравителя

Столичная прокуратура будет контролировать расследование уголовного дела об отравлениях людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

Районным прокурорам также поручили проверить, как реагировали на факты отравлений правоохранительные органы. "Территориальным прокурорам дано поручение изучить все процессуальные решения, принятые по схожим обстоятельствам", – пояснила Нефедова.

Полиция задержала подозреваемого в отравлениях. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии, который живет в столице с 2015 года. По данным правоохранителей, злоумышленник действовал в центре Москвы, в основном в Басманном районе. При обыске у него изъяли украденные вещи и порошкообразное вещество.

Как считают следователи, отравитель подсыпал своим жертвам в газированные напитки, предположительно, феназепам, и грабил, когда те впадали в полусонное состояние или теряли сознание. До задержания мужчина находился под подпиской о невыезде как подозреваемый в двух кражах.

В медицинских службах сообщили, что при схожих обстоятельствах в больницы города с признаками отравления попали четыре человека. Между тем СМИ пишут, что пострадавших может быть гораздо больше. По некоторым данным, в июне на Чистопрудном бульваре, в соседних переулках и на Хохловской площади подобным же способом были отравлены и ограблены не менее 20 человек. Среди пострадавших называют бывшего ведущего MTV Михаила Рольника, который до сих пор находится в состоянии комы.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко посоветовала горожанам не доверять случайным знакомым, какими бы обаятельными те ни казались, и ни в коем случае не пить с ними "из одной чашки". А врач-невролог Дарья Демихова рекомендовала срочно вызывать скорую помощь, если кто-то из компании после странного напитка потерял сознание и у него начались судороги.