Московскому отравителю ужесточили статью

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Следствие поменяло статью московскому отравителю. Его действия теперь квалифицируют не как кражу, а как разбой, передает РИА Новости.

Полицейские установили еще троих потерпевших, которые уже обратились с заявлениями. По одному из фактов также возбуждено уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы, по статье о краже – до 10.

Пострадать от действий злоумышленника могли более 10 человек. Общий ущерб превысил 140 тысяч рублей.

26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова задержали. В его жилище нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом.

Было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что преступник подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района, как минимум с мая.

Мужчина отрицает вину и утверждает, что не поил потерпевших коктейлями с психотропными веществами. Он добавил, что сам тоже не употребляет психотропных веществ.