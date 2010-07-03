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Более 10 человек могли пострадать от серийного отравителя в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Как отметили в ведомстве, в полицию обратились еще трое пострадавших. Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей.

Следствие полагает, что злоумышленник подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их.

26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики Мурат Сабанов задержан. В его жилище во время обысков нашли пакетики неизвестным порошкообразным веществом.

Ранее руководство ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало перед прокуратурой вопрос об изъятии уголовного дела Сабанова из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования в столичный СК.