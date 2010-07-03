В Москве арестован еще один возможный отравитель

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Ранее судимого жителя Твери арестовали в Москве. Его подозревают в ограблении горожан, которых он доводил до потери сознания психотропами, передает "Интерфакс".

Представитель столичного управления на транспорте СК Елена Марковская рассказала, что 9 февраля в тамбуре электрички "Подсолнечная – Москва" на Ленинградском вокзале нашли пьяного мужчину. Его доставили в больницу, где он скончался.

Выяснилось, что пациент умер из-за отравления клозапином. У него возникло осложнение – отек головного мозга. Концентрация клозапина была критической. В личных вещах потерпевшего не оказалось ценностей и денег. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" и "Разбой".

Согласно результатам экспертиз, к преступлению оказался причастен житель Твери, ранее судимый за убийства и разбои. При обысках были найдены вещи и документы предполагаемых жертв.

Как полагает следствие, обвиняемый причастен к аналогичным преступлениям в Москве, Московской и Тверской областях.

На этой неделе арестовали другого предполагаемого серийного отравителя − безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Он останется под стражей до 25 августа.

Его действия переквалифицировали с кражи на разбой. Сам Сабанов признал вину только в краже.

В жилище злоумышленника нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом. Установлено 11 жертв преступника. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой". Общий ущерб превысил 140 тысяч рублей.

По версии следствия, Сабанов подсыпал своим жертвам в напитки феназепам, клозапин и трамадол, а затем грабил их. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района, как минимум с мая.