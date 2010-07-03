Таксиста-отравителя задержали в Москве

Столичные полицейские задержали таксиста, которого подозревают в отравлении и грабеже пассажира.
Как сообщает МВД, им оказался 58-летний уроженец Армении, проживающий в Московской области. После разъяснительной работы с его родственниками он явился в отдел полиции. Подозреваемый доставлен в столичный отдел МВД, где с ним будут проведены следственные действия.
2 июня полиция возбудила уголовное дело по факту отравления и ограбления гражданина неустановленным веществом. Сообщалось, что мужчина отдыхал в ресторане в центре Москвы, а затем сел в одну из машин такси, где ему предложили выпить воды.
После этого пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины, а она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома. В связи с плохим самочувствием утром мужчина был госпитализирован, а также обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей.
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