Мужчину отравили и ограбили в столичном такси

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о хищении имущества у мужчины в столице. Полиция установливает личность злоумышленника.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом.
Полицейские выехали в больницу, где мужчина написал заявление о хищении. По его словам, он отдыхал в ресторане в центре Москвы, а затем сел в одну из машин такси.
Во время движения водитель предложил выпить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины, а она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома.
Утром потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей. В связи с плохим самочувствием он был госпитализирован.
27 июня жителя Твери арестовали в Москве по подозрению в ограблении горожан, которых он доводил до потери сознания психоактивными веществами.
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