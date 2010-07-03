Мужчину отравили и ограбили в столичном такси

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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о хищении имущества у мужчины в столице. Полиция установливает личность злоумышленника.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом.

Полицейские выехали в больницу, где мужчина написал заявление о хищении. По его словам, он отдыхал в ресторане в центре Москвы, а затем сел в одну из машин такси.

Во время движения водитель предложил выпить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из машины, а она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома.

Утром потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей. В связи с плохим самочувствием он был госпитализирован.

27 июня жителя Твери арестовали в Москве по подозрению в ограблении горожан, которых он доводил до потери сознания психоактивными веществами.