Неизвестный напал с ножом на школьницу в ТиНАО

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Задержан подозреваемый в нанесении ран 17-летней жительнице деревни Дубовка, сообщает "Вечерняя Москва".

О конфликте между девушкой и неизвестным в поселении Кленовское рассказала ее мать 11 августа. Полицейские обнаружили одиннадцатиклассницу с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей.

Пострадавшую вертолетом санитарной авиации доставили в медучреждение. Следственный комитет выясняет подробности происшествия.

В конце июля стало известно об избиении ребенка в подмосковной Электростали. По сведениям СМИ, 10-летнюю девочку-инвалида избили прутьями три сверстницы на детской площадке.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что врачи не обнаружили серьезных травм у девочки. Дети, которых заподозрили в ее избиении, отрицают вину.