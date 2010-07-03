Мишонова прокомментировала избиение девочки в Электростали

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что врачи не обнаружили серьезных травм у девочки-инвалида из Электростали. Дети, которых заподозрили в ее избиении, отрицают свою вину.

"Все дети из благополучных семей", – уточнила Мишонова Агентству "Москва". По ее словам, игравшие на площадке сверстники утверждают, что девочка упала во время игры в "казаки-разбойники."

"По предварительным данным, женщина, которая вызвала скорую, момента избиения не видела", – добавила детский омбудсмен.

Мишонова рассказала, что после происшествия девочку поместили в медицинское учреждение, провели обследование. "Каких-либо серьезных травм у нее не обнаружено. В настоящее время девочка находится дома и факт избиения не подтверждается. Ждем завершения проверки", – подытожила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной Электростали. По данным СМИ, 10-летнюю девочку-инвалида избили прутьями три сверстницы на детской площадке. Следователи намерены опросить возможных очевидцев случившегося. Узнав об этом инциденте, детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова пообщала провести работу с семьями проявивших агрессию девочек, если факт избиения подтвердится.