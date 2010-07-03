Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

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На Кубани возбудили уголовное дело против посадившего сына на цепь в сарае мужчины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 18 июня на улице Свободы в селе Великовечном. Отмечается, что мужчина отвел 10-летнего сына в сарай собственного дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, а свободный конец закрепил за деревянную ножку стеллажа.

В этот же вечер мальчику удалось выбраться из сарая, после чего он пришел в магазин, где рассказал его работникам о произошедшем, те обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя по статье "Незаконное лишение свободы". Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установке всех обстоятельств произошедшего.

В настоящий момент мальчик находится в реабилитационном центре. В ходе расследования будут учтены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Также будет проверена информация о других противоправных действиях мужчины в отношении сына.

