Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

На Кубани возбудили уголовное дело против посадившего сына на цепь в сарае мужчины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 18 июня на улице Свободы в селе Великовечном. Отмечается, что мужчина отвел 10-летнего сына в сарай собственного дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, а свободный конец закрепил за деревянную ножку стеллажа.
В этот же вечер мальчику удалось выбраться из сарая, после чего он пришел в магазин, где рассказал его работникам о произошедшем, те обратились к сотрудникам правоохранительных органов.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя по статье "Незаконное лишение свободы". Сейчас проводятся оперативные мероприятия по установке всех обстоятельств произошедшего.
В настоящий момент мальчик находится в реабилитационном центре. В ходе расследования будут учтены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Также будет проверена информация о других противоправных действиях мужчины в отношении сына.
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