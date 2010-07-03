В Брянской области скончался избитый полицейским подросток

В управлении СК по Брянской области сообщили, что местный 17-летний подросток, ранее избитый полицейским, умер в больнице. Об этом пишет ТАСС.
"Уголовное дело будет переквалифицировано в ближайшее время", – добавили в ведомстве.
По информации следователей, инцидент произошел вечером 13 августа в поселке Локоть. В ходе ссоры с подростком 36-летний полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека, которого затем доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полицейского уже уволили из органов внутренних дел. Изначально уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал подозреваемого.
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