В Брянской области скончался избитый полицейским подросток

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В управлении СК по Брянской области сообщили, что местный 17-летний подросток, ранее избитый полицейским, умер в больнице. Об этом пишет ТАСС.

"Уголовное дело будет переквалифицировано в ближайшее время", – добавили в ведомстве.

По информации следователей, инцидент произошел вечером 13 августа в поселке Локоть. В ходе ссоры с подростком 36-летний полицейский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил молодого человека, которого затем доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейского уже уволили из органов внутренних дел. Изначально уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал подозреваемого.