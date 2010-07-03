Дог напал на восьмимесячного ребенка в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбудили после нападения собаки породы дог на восьмимесячного ребенка в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, собака находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, дог напал на ребенка. Младенца госпитализировали с множественными телесными повреждениями.

В июле в Дмитрове овчарка напала на восьмилетнего ребенка. У потерпевшего диагностировали открытый перелом костей предплечья и другие множественные раны плеча и шеи.