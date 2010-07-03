Эксперт оценил инициативу наказывать хозяев за нападение собак на людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко прокомментировала Москве 24 предложение ввести уголовное наказание для хозяев собак опасной породы за нападение на человека. По ее словам, инициатива "имеет под собой хорошие мысли", но является несколько однобокой.

Борисенко привела в пример ситуацию, когда на владельца собаки нападает другой человек, а хозяин в качестве самозащиты спускает питомца с поводка. "Если я пущу в защиту свою собаку, то человек скажет, что я сама виновата и животное пыталась натравить", – пояснила она свои опасения.

При этом эксперт высказала мнение, что в агрессивном поведении животного виноват прежде всего владелец, а не принадлежность к определенной породе.

"Человек должен внимательно подходить к выбору собаки. Собака не аксессуар, это живое существо, у которого есть комплект зубов. За все действия этого животного ответственен человек. Вы должны ответственно подходить к содержанию и воспитанию этого животного. Ваша собака должна знать нормы поведения в человеческом обществе, она должна быть воспитана и дрессирована", – сказала Борисенко.





Олеся Борисенко руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Не собака виновата, а человек. Нет опасных пород, есть опасные владельцы.

26 августа президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам.

Аманлиев отметил, что, несмотря на то, что принятый ранее закон "О жестоком обращении с животными" содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

Глава организации считает, что за причинение легкого вреда здоровью следует наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести – штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

В случае нанесения тяжкого вреда здоровью хозяину может грозить лишение свободы до трех лет. За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишен свободы на срок до пяти лет (если погибли два и более человека – до семи лет).

Ранее от Аманлиева поступила инициатива ввести административную ответственность за выгул опасных собак без поводка и намордника. За нарушение предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, также может грозить арест от пяти до 10 дней или обязательные работы до 30 часов.

В конце июля утвердили перечень потенциально опасных пород собак, в который в том числе вошли акбаш, бразильский бульдог, гибриды волка и собаки, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. С 1 января 2020 года запрещается выгул таких собак без намордника и поводка.