Хозяев предложили наказывать за нападение собак на людей

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Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам, сообщает RT.

Аманлиев отметил, что, несмотря на то, что принятый ранее закон "О жестоком обращении с животными" содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

Глава организации считает, что за причинение легкого вреда здоровью следует наказывать штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести – до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

В случае нанесения тяжкого вреда здоровью хозяину может грозить лишение свободы до трех лет. За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишен свободы на срок до пяти лет (если погибли два и более человека – до семи лет).

Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться еще осторожнее, чем с обычным ружьем или пистолетом", – отмечает Аманлиев в тексте, который направил в Госдуму.

"Мосгорсправка": выгул собак

Ранее Аманлиев предложил ввести административную ответственность за выгул опасных собак без поводка и намордника. За нарушение предлагается штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, также может грозить арест от пяти до 10 дней или обязательные работы до 30 часов.