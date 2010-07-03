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Москва 24

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10:52

За выгул опасных собак без поводка и намордника предложили штрафовать

общество животные безопасность

10:52

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за выгул опасных собак без поводка и намордника предлагают ввести штраф. С инициативой выступил глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев, сообщает RT.

"Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов", – заявил Аманлиев.

Он предложил дополнить КоАП статьей "Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак".

За нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, ареста от пяти до 10 дней или обязательных работ до 30 часов. Исключение составят случаи, когда собаку выгуливают на огороженной территории.

В июле правительство утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, северокавказская собака и ряд других.

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общество животные безопасность

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