Список опасных собак: какие породы нельзя будет выгуливать без намордника

В России утвердили список потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Рассказываем, действительно ли они представляют опасность для человека и что делать, если вы являетесь владельцем пса одной из таких пород.

Собаки, вошедшие в список

Фото: depositphotos/ MarcinSl1987

Еще в марте этого года МВД разработало перечень потенциально опасных собак. Изначально в него вошли 69 пород, включая бульдогов, доберманов и даже шарпеев и черных терьеров. Кинологи выступили против такой инициативы, которая, по их мнению, не имела под собой научной основы, от чего могли пострадать интересы собаководов. В итоге в мае с учетом мнений экспертного сообщества список сократили до 12 пород собак.

Туда вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

На сайте правительства РФ, где опубликован финальный список опасных собак, говорится, что эти породы обладают "генетически детерминированными качествами агрессии и силы" и представляют "потенциальную опасность для жизни и здоровья людей". Также это "собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены", – говорится в документе.

В соответствии с законом, с 1 января 2020 года таких собак запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение составляют только случаи, если вы выгуливаете животное на принадлежащей вам территории. При этом площадка должна быть обязательно огорожена, а при входе на территорию – висеть предупреждающая надпись о наличии потенциально опасной собаки.

Какой хозяин, такая и собака?

Многие кинологи все же не согласны с выделением каких-то определенных пород в особую категорию. "Опасных пород вообще не существует, как не существует опасных наций (по цвету, по расе, по полу человека), это дискриминация", – считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Характер собаки зависит больше от воспитания, от того, где вырастает собака, от ее владельца. И когда агрессивный владелец, там может быть и агрессивная собака. Агрессия там поощряется.

Там не менее Уражевский отмечает, что в итоговый список "вошли породы, которые требуют особого внимания при содержании", поэтому он "поддерживает правильное решение правительства". "Лучше, если эти породы заводят кинологи, специалисты, люди, которые живут за городом, у которых есть крепкие заборы и они могут себе позволить пригласить дрессировщика", – говорит специалист.

"Агрессия передается (на генетическом уровне. – Москва 24) у волкособов и различных волко-собачьих гибридов, потому что это не домашние, а дикие животные", – заявляет Уражевский. При этом они боятся огня, излишних шумов, и если чувствуют угрозу своей жизни, могут наброситься на человека. Их нельзя использовать на службе в МЧС или полиции: такие собаки боятся транспорта, трусливо-агрессивны, испытывают шок при спуске с вертолета. В отличие от обычных, представители гибридных с волком пород не смогут искать и спасать жизни при завалах, не смогут задерживать нарушителя. Кинологи не советуют заводить таких собак горожанам, потому что для их содержания нужен определенный опыт, иначе могут возникнуть проблемы.

При этом руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисова высказала мнение, что "половины собак из списка опасных в России вообще не существует":





Олеся Борисова руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Это просто "содрано" с иностранных законов. Берется иностранная практика, оттуда все собирается и просто клонируется, абсолютно бездумно. Питбульмастиф – такой породы нет, бразильские бульдоги, может, где-то и есть, но в России такой породы вообще нет.

Фото: depositphotos/ tverkhovinets

Борисова считает, что нет смысла запрещать агрессивных собак, так как сегодня на них не существует спроса. И, действительно, если посмотреть на 90-е годы, когда была тяжелая, криминальная обстановка, в России были популярны ротвейлеры, стаффордширы, бультерьеры. Государство не справлялось, и люди вынуждены были сами защищать свои дома. Сегодня же 90 процентов регистрируемых в России собак – это джек-расселы, лабрадоры, голден-ретриверы, вест-хайленды, которые добродушны и веселы, они могут быть опасны только тем, что залижут кого-то языком. "Большие и крупные породы сейчас являются редкостью, люди заводят их в основном для охраны домов и больших участков. Некоторые живут на окраинах, у них нет другой возможности защититься", – подтверждает Уражевский.

Тем не менее президент Союза кинологических организаций России считает, что все граждане должны одинаково ответственно относиться к домашним животным, а собак необходимо отводить в специальную школу дрессировки.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Собака должна ходить рядом у ноги, в общественных местах она должна быть на поводке. Собака, которая проявляет любую агрессию, должна быть в наморднике, независимо от породы.

Случаи нападения

На практике не все хозяева несут ответственность за своих питомцев. Почти каждый месяц в разных районах Подмосковья случаются нападения злобных собак на местных жителей.

Так, в поселке под Сергиевым Посадом соседей уже давно держит в страхе местный алабай. За последний год пострадал не один человек, а в мае огромный пес попытался напасть на двухлетнюю девочку. К счастью, ее вовремя успел спрятать за спину старший брат. Только вот заслонив сестру собой, мальчик сам остался покусанным. Местные жители жалуются, что алабай гуляет по дворам один, без намордника и поводка. Несколько человек уже обратились за помощью в больницу и написали заявление в полицию на хозяйку собаки.

Жителей поселка под Сергиевым Посадом держит в страхе огромный алабай

Другой алабай не дает спокойно ходить по улицам жителям Шатуры. Собака уже покусала девятилетнего мальчика, а остальные жители теперь боятся выходить из дома. "Я выбежал и увидел, как лежит велосипед, ребенок, а собака была на ребенке. Я видел, как происходил укус, за куртку, за левую ключицу", – с волнением вспоминает сосед Иван, который поспешил мальчику на помощь. Помимо этого, алабай уже успел загнать другую маленькую девочку на дерево и прокусить ее сапог, а у женщины – отобрать сумку.

Огромный алабай держит в страхе жителей Шатуры

А в Раменском районе Подмосковья мужчину покусала уже бешеная собака. Водитель ехал по дороге и увидел сбитого машиной пса, он тут же его забрал и повез в ветеринарную клинику. Во время погрузки собака его укусила. Животное в итоге погибло, но под угрозу попал мужчина, который по доброте ее подобрал, но не знал, что контактировал с зараженным животным.