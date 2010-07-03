СК возбудил дело после нападения овчарки на ребенка в Дмитрове

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения овчарки на восьмилетнего ребенка в Дмитрове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Ольгу Врадий.

По данным следствия, инцидент произошел 5 июня 2019 года. Искусанный собакой ребенок был госпитализирован в больницу, врачи зафиксировали у него открытый перелом костей предплечья и другие множественные раны плеча и шеи.

Врадий добавила, что место происшествия было осмотрено специалистами. Опрошен пострадавший ребенок и его законные представители, а также хозяин собаки. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Ранее сообщалось о нападении собаки на ребенка в подмосковном городе Шатуре. Собака породы алабай сбежала с территории частного домовладения и напала на детской площадке на девятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

