СК проверяет информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

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Следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о нападении собаки на ребенка в подмосковном городе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля. Собака пароды алабай сбежала с территории частного домовладения и напала на детской площадке на девятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В сообщении ведомства отмечается, что размещенной в СМИ информации будет дана правовая оценка, после чего принято процессуальное решение.

В начале марта на севере Москвы собака напала на 36-летнего москвича на площадке для выгула. Полицейские выяснили, что между ним и женщиной произошел конфликт, и собака его оппонентки набросилась на него. Отбиваясь от животного, мужчина нанес ему четыре удара ножом.