СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК. Сотрудники ведомства приступили к доследственной проверке.
По данным СК, инцидент произошел вечером 26 мая во дворе жилого дома. Искусанный собакой ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
На месте нападения работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
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