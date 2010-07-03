СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В подмосковном Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК. Сотрудники ведомства приступили к доследственной проверке.

По данным СК, инцидент произошел вечером 26 мая во дворе жилого дома. Искусанный собакой ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

На месте нападения работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.