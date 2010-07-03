В Балашихе ребенок потерял память после нападения собаки

Следователи проверяют данные СМИ о нападении собаки на ребенка в городском округе Балашиха. Об этом говорится на сайте СУ СК по Московской области.

В ведомство поступила информация, что у одного из торгово-развлекательных центров на мальчика напал бродячий пес. Пострадавшего со множественными укусами доставили в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и частичную потерю памяти.

Ведется доследственная проверка, после которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о нападении собаки на ребенка в подмосковном городе Шатуре. Инцидент произошел 7 апреля. Собака пароды алабай сбежала с территории частного домовладения и напала на детской площадке на девятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

