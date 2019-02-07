Пес породы акита-ину напал на девочку на западе Москвы

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Собака напала на девочку на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

В медучреждение обратилась 17-летняя девушка, проживающая на улице Давыдковская. У нее диагностировали укушенную рану правой голени. Пациентка рассказала, что на нее напал принадлежащий соседу пес породы акита-ину. Полиция начала выяснять обстоятельства произошедшего.

В январе четыре бездомные собаки напали на мужчину в Орехове-Борисове Южном. По словам очевидцев, это случилось у станции метро "Зябликово".

В октябре в Москве ребенка госпитализировали после нападения ротвейлера. Это произошло на детской площадке на Суздальской улице в Новокосине. Как отметила мать четырехлетней девочки, собака была без намордника. В том же месяце две собаки насмерть загрызли заводчицу в деревне Вялки Раменского района.