Очевидцы сообщили о нападении бездомных собак на мужчину

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Четыре бездомные собаки напали на мужчину в столичном районе Орехово-Борисово Южное, сообщает Агентство "Москва".

По словам очевидцев, произошло это около станции метро "Зябликово". Свидетели случившегося вызвали скорую помощь и полицию. Подробности случившегося уточняются.