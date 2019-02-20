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13:09

Собаки искусали прохожего в парке на северо-востоке Москвы

происшествия

13:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Собаки напали на мужчину в парке в Северном Медведкове, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 19 февраля в полицию обратился 51-летний москвич. Он рассказал, что был на пробежке в лесопарковой зоне в Студеном проезде.

Там неизвестный гулял с двумя собаками без намордников. Псы набросились на заявителя и укусили ягодицу, левое бедро и другие части тела. Сотрудники МВД начали проверку.

Это не первый случай нападения собак на людей в Москве в нынешнему году. В начале месяца собака породы акита-ину напала на 17-летнюю девочку на западе Москвы. У нее диагностировали укушенную рану правой голени.

В январе четыре бездомные собаки напали на мужчину в Орехове-Борисове Южном. По утверждениям очевидцев, это случилось у станции метро "Зябликово".

происшествия

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