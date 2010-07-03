В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что падение произошло с пятиметровой высоты. На место выехала скорая, сам ребенок находится в сознании.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девочку, пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, перевели в Москву. Инцидент произошел 31 августа в Клинском районе. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма" с двумя людьми на борту. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.