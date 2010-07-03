Пострадавшую при жесткой посадке самолета в Подмосковье девочку перевели в Москву

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Девочку, пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, перевели в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Девочка ночью доставлена на реанимобиле территориального центра медицины катастроф Московской области в Москву", – сказали в пресс-службе.

31 августа в Клинском районе жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма" с двумя людьми на борту. Пилот погиб, 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи Клинской районной больницы провели многочасовую операцию, после чего перевели подростка в медикаментозный сон. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".