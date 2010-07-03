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13:08

Возбуждено дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

происшествия

13:08

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Клинском районе Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". При расследовании будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг.

По предварительной информации, жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма". На борту были два человека. Пилот погиб на месте, пассажира госпитализировали.

Сообщалось, что пострадала 12-летняя девочка. Согласно некоторым данным, она получила перелом бедра. Медики не исключают, что у нее также поврежден позвоночник.

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происшествия

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