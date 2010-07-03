22-летний гонщик "Формулы-2" Юбер скончался в результате аварии

Фото: ТАСС/Nicolas Lambert/Zuma

Погиб французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер. 22-летний пилот попал в аварию во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Юбер потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним пилот Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид Юбера разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась.

Участниками происшествия стали еще несколько гонщиков, включая дебютанта Марино Сато. После аварии на трассе появились красные флаги, и пилоты отправились в боксы. Заезд на автодроме "Спа-Франкоршам" был прерван по ходу второго круга.