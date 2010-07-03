Уроженец Дагестана напал с ножом на сотрудника Минобороны в Москве

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На Зубовском бульваре столицы 26-летний уроженец Дагестана напал на сотрудника министерства обороны, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что нападавший был в кофте футбольного клуба "Барселона". Он угрожал мужчине ножом и потребовал денег, но в итоге скрылся, ничего не похитив. Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном разбое, ведется следствие.

Ранее в Москве задержали группу мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве выкупа. Инцидент произошел вечером 14 сентября. Подозреваемые возле одного из домов в подмосковном селе Жаворонки угрожали ножом потерпевшему, затем они посадили его в багажник автомобиля и вывезли в лес, где потребовали 500 тысяч рублей за освобождение.