В Москве задержали четверых мужчин за похищение человека

16 сентября, 20:03
16 сентября, 20:03
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Группу мужчин задержали в Москве за похищение человека и вымогательство выкупа. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области.
"Задержаны подозреваемые в похищении 30-летнего мужчины (часть 2 статьи 126 УК РФ) и вымогательстве выкупа за его освобождение (часть 2 статьи 163 УК РФ). В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", – сообщили в ведомстве, передает Агентство "Москва".
ЧП случилось вечером 14 сентября. Подозреваемые возле одного из домов в подмосковном селе Жаворонки угрожали ножом и применяли насилие по отношению к потерпевшему. Затем они посадили его в багажник автомобиля и вывезли в лес, где потребовали 500 тысяч рублей за освобождение.
Полиция пресекла действия злоумышленников на следующий день. При патрулировании полицейские заметили подозрительный автомобиль, где был потерпевший со связанными скотчем руками и маской на голове. Рядом с этим автомобилем был обнаружен другой, и в нем сидели четверо мужчин. Их задержали, похищенного освободили.
Задержанными оказались мужчины в возрасте от 26 до 37 лет. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
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