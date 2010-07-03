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Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел 16 сентября на улице Паперника. Безработный мужчина 1990 года рождения обратился к полицейским, чтобы они помогли ему вызвать скорую помощь, а затем гражданин бросил в сотрудников полиции пиротехническое изделие. Они успели отбросить его в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что на Зубовском бульваре столицы 26-летний уроженец Дагестана напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший угрожал мужчине ножом и требовал деньги. Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания.

